長女に暴行を加えたとして書類送検された巨人の阿部慎之助前監督が、不起訴処分となりました。プロ野球巨人の阿部慎之助前監督は、ことし5月、都内の自宅で長女に暴行を加えたとして警視庁に現行犯逮捕され、翌日に釈放されました。その後、阿部前監督は暴行の疑いで書類送検されていましたが、東京地検は15日、起訴猶予の不起訴処分としました。東京地検は「暴行態様や犯行の状況など関係証拠の内容を踏まえて判断した」と説明し