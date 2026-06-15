27歳の女性が飲酒運転の車にはねられ亡くなった熊本市での事故から6月15日で2年です。 【写真を見る】時速70kmでバック走行、奪われた27歳の命遺族が語る「ただ立ち尽くすってこういうことか」飲酒運転死亡事故から2年熊本 どんな事故だったのか？ 記者「歩道に設置されている地上機器をなぎ倒して軽乗用車は歩道に突っ込んだとみられます」 2024年6月15日午前4時16分ごろ、熊本市中央区細工町の県道で、友人と信号を待