早朝5時のキックオフ 日本が初戦でオランダと引き分けた『FIFAワールドカップ2026』ですが、熊本出身の谷口彰悟選手がフル出場し、守備の要でありながら攻撃参加も見せる活躍でした。 【写真を見る】「ノンアルコールでこの熱狂！？」早朝の熊本を熱くしたオランダ戦谷口彰悟はフル出場【W杯北中米大会】 キックオフは午前5時でしたが、熊本も早朝から盛り上がっていました。 いたるところで歓声が 試合中の