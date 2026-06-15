元宝塚歌劇団星組娘役スターで、演歌歌謡歌手に転身した有沙瞳が１５日、都内で、デビュー記念ライブを行った。小学生の頃から民謡と津軽三味線を習い、昨年開催された「日本クラウン新人歌手オーディション」を経て、３日発売のシングル「さよならは黄昏に」でデビュー。歌手として再出発を果たし「皆さまのおかげで今日を迎えられて感謝いっぱいです。これから歌手の活動を精いっぱいやって参りたい」と意気込んだ。「さよ