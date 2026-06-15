アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の合意をめぐり、仲介国パキスタンのシャリフ首相は、スイスで19日に予定されている署名式を「パキスタンが主催する」と表明しました。15日の議会演説で述べたもので、署名式の出席者などの詳細は明らかにしませんでした。パキスタン首相府によりますと、シャリフ氏は「ついに平和の夜明けが訪れた」と仲介外交の成果を強調。「交渉が決裂寸前だった危機的な局面もあった」としたうえで、パ