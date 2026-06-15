【ダラス（米テキサス州）＝木口慎太郎】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本代表は１４日（日本時間１５日）の初戦で強豪オランダと引き分けた。一時同点となるゴールを決めたのは中村敬斗選手（２５）。シュートを放ったペナルティーエリア左の角度は、中学時代から「敬斗ゾーン」と呼ばれ、中村選手が磨き続けてきたポイントだった。０―１の５７分、左サイドの深い位置に進入した久保建英選手（２５