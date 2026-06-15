「桂ざこば三回忌追善米朝一門会」（８月１１日、サンケイホールブリーゼ）の取材会が１５日、大阪市内で行われ、桂ざこばさん門弟の桂塩鯛、桂出丸、桂わかば、桂力造、桂米之助、桂惣兵衛、桂あおば、桂りょうばの８人が意気込みを語った。筆頭弟子の桂塩鯛は２４年６月１２日に７６歳で亡くなった師匠をしのび「早いもんで２年。夢にもよく出てくるので、朝の目覚めが悪い。『早いこと来い』と言われているような気がする