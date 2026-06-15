南清掃工場内に展示されている金のレプリカや貴金属が含まれる炉の底にたまる砂＝１０日、相模原市南区相模原市は、南清掃工場（同市南区）が２０２５年度に焼却炉から回収した貴金属で６１４３万円の収入があったと発表した。収入の大半を占める金の相場が高騰し、収入額は過去最大額となった。同工場は「今後も収入の増加が期待できるのではないか」としている。２５年度は金７３９０グラム、銀１万２４８９グラム、プラチナ