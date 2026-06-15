ボートレース福岡のＧIII「オールレディース・ＬＯＶＥＦＭ福岡なでしこカップ」は１５日、予選最終日の４日目が行われた。戸敷晃美（２９＝福岡）は前半４Ｒ、３コースからトップスタートをぶち込んで代名詞の豪快まくりを披露。後半８Ｒのイン戦はスリットで後手に回ったものの、伸び返して先マイに持ち込むと一気に押し切り。ここまでオール３連対、最後はピンピンと最高の形で予選を締めくくった。「後半は追い風にな