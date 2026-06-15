ボートレース芦屋の「ＰａｙＰａｙ銀行賞」が１６日に開幕した。百武翔（３３＝佐賀）は、大のサッカーファンで熱烈なＪ１鳥栖サポーターだ。レース前にＷ杯日本代表のオランダとの初戦を観戦。奮戦に触発され「僕も負けてられないですね」と１、２着の好発進を決めてみせた。舟足は「回ってからのグリップ感があり、回転を上げたらレースがしやすくなった」と上々で、さらに機力を上積みし白星ゴールの量産を目指す。