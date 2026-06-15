「JリーグオールスターDAZNカップ」がおととい13日、17年ぶりに行われ、鹿児島ユナイテッドFCの選手や監督も躍動しました。 Jリーグオールスターは、トーナメント方式で、1試合30分の特別ルールで行われました。 鹿児島ユナイテッドFCからは、村主監督に加え、5人の選手がJ2・J3WEST－Bとして出場しました。1回戦はJ2・J3WEST－Aと対戦。試合は23分、巧みなパス