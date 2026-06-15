生産量日本一の県産のお茶やパッションフルーツを国内外の観光客に知ってもらおうと、きょう15日、鹿児島市のマリンポートかごしまでふるまいがありました。 マリンポートかごしまに、きょう15日に入港した「セレブレティミレニアム」です。アメリカやニュージーランドなどから、2302人が鹿児島に降り立ちました。 特産品の振る舞いは鹿児島が生産量日本一で、今、旬を迎えている「パッションフ