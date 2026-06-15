鹿児島県内の公立学校の教職員の来年度の採用試験がはじまりました。 ピーク時に12.3倍だった倍率は今年度は最低を更新し、2.2倍でした。 県内の公立学校の教職員の来年度の採用試験の一次試験がきのう14日、鹿児島市などでありました。 公立学校の教員の採用試験の倍率はピーク時の2007年度は12.3倍でしたが、その後、低下傾向にあり今年度は過去最低の2.2倍でした。公立学校の教員は現在、およそ1万5000人い