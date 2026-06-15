47年前に起きた大崎事件で無実を訴えて裁判のやり直し＝再審を求めている原口アヤ子さんが、きょう15日、99歳の誕生日を迎えました。 今国会で再審制度を見直すための改正案が成立する公算が大きくなる中、弁護団は早期の再審開始につなげたいと話します。 原口さんは15日、支援者らと99歳の誕生日を祝いました。 1979年、大崎町で男性が遺体で見つかった大崎事件。殺人罪などで10年間服役した男性の義理の姉・原口アヤ子