日本最高峰のハンドボールリーグ、リーグHのブルーサクヤ鹿児島。きのう14日、東京でプレーオフの決勝があり、惜しくも連覇ならず、準優勝となりました。 笠井千香子主将・服部沙紀選手とともに振り返ります。 リーグHプレーオフの決勝戦。ファンや会社関係者らチームの応援団300人以上が駆けつけました。 連覇を狙うブルーサクヤ鹿児島の相手は、初優勝を狙う香川