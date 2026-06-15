ドル円１６０．１０付近、ユーロドル１．１６１０付近＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は160.10付近、ユーロドルは1.1610付近での推移。東京市場からロンドン朝方にかけて活発な値動きを示したあと、足元では静かな揉み合いに落ち着いている。 14日に米国とイランが覚書について合意したと報じられ、週明け15日の東京早朝には有事のドル買いの巻き戻しで、ドル売り反応が広がった。その後はリスク選好的