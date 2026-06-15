えのきで作るボリューム&節約主菜3選 えのきを使ったチヂミを紹介。カリッとした食感ときのこの旨味が人気です。節約しないといけない！でもがっつりお腹を満たしたいという時におすすめのレシピです。 えのきの香ばしさがたまらない！一口サイズでパクパク食べられる超節約！ボリューミーな一品自宅にある材料で作れるコスパ最強のメニュー クックパッドニュースでも何かと話題のえのきですが、低価格でアレンジしやすいの