ソフトバンクのアレクサンダー・アルメンタ投手が１５日、出場選手登録を抹消された。１４日のヤクルト戦（みずほペイペイ）で先発し、２回１／３を２失点で降板した。４四死球と制球に苦しんだ。試合後、首脳陣から「変化球の精度を上げてくるように」と再調整を告げられたという。「そこをこれからやっていきたい」と成長した姿で１軍に戻るつもりだ。一夜明けたこの日は、福岡・筑後のファーム施設で練習を行った。来日初先