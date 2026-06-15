日本時間15日朝、アメリカとイランの双方が、戦闘終結に向けた合意が成立したと発表しました。和平は実現するのか。一方、イスラエルの火種はくすぶっていて予断を許さない状況が続いています。■ホワイトハウスで格闘技の試合前代未聞“誕生日パーティー”80歳の誕生日を迎えたトランプ大統領。増田理紗記者・NNNワシントン「ホワイトハウスのすぐ近くで試合を観戦しようと大勢の人が続々と会場へと向かっています」誕生日にホ