松江市の車道で立ち往生してしまったカルガモの親子。警察が救い出すもまさかの展開が！中央分離帯で身動きがとれなくなっているカルガモの親子。目の前を車が行き交い、大ピンチです。駆けつけた警察官が、安全を確保しながら慎重に誘導。窮地を脱することができました。目撃者「とにかく死なないように。車が気づいてほしいと思った」あとは段ボールに入れて近くの川に逃がせば一件落着と思いきや、親ガモがなかなか捕まりません