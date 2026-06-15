なにわ男子の高橋恭平が15日、都内で行われた映画『山口くんはワルくない』（公開中）浴衣で大集合！夏の青春先取り舞台あいさつに登壇した。キャスト一同が劇中でも披露している浴衣姿で参加した。【写真】夏祭りで…高橋恭平の胸キュン回答すでに公開中の今作の反響を聞かれた高橋は「友達からも『観に行ったよ』とかありましたし、どの作品もあるんですけど、そこまで仲良くないちょっと気まずいやつからも連絡が」とぶっち