クレーン車が電線に接触。周辺の国道は一時通行止めになりました。こちらは沖縄県の本部町。青いクレーンに引っかかっているのは電線です。警察への通報「事故があった」警察によると、きょう午前、国道に進入しようとしたクレーン車のクレーン部分が電線に接触し、現場付近の信号が消えたということです。この影響で周辺の国道はおよそ2時間にわたって通行止めに。この事故によるけが人はいませんでした。警察は、クレーンをあげ