「3000年に一度の正統派」アイドルグループ「SAY-LA」が12日、東京・BLAZE GOTANDAでワンマンライブを開催。10thシングル「半透明スワロフスキー」のリリース期間を締めくくるこのステージを終えたばかりの小椋妃奈乃を、終演からわずか1分後に直撃した。卒業を控える椎名ここを送り出し、8人で作り上げた「今のSAY-LA」の絆。一皮むけた実感を胸に、ライブ直後の高揚感そのままに語った彼女の言葉をお届けする。 （推し面取材班