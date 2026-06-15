news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「31年ぶり開催にパリっ子熱狂大相撲パリ公演連日の満員御礼」についてお伝えします。◇31年ぶりに行われた大相撲のパリ公演。生の力士の登場に、公演前から大盛り上がりを見せました。大関・琴櫻など3人の力士は、伝統文化を交流するイベントに参加。集まった多くのファンに阿波踊りを披露する様子も。ファンとの交流を楽しみました。「間近で見られるとは思わなかった。本