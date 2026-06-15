「3000年に一度の正統派」を掲げる8人組アイドルグループ「SAY-LA」が12日、東京・BLAZE GOTANDAで新体制の集大成となるワンマンライブを開催した。節目となる10thシングル「半透明スワロフスキー」のリリース期間を締めくくるステージ。7月に卒業を控える椎名ここにとっては最後のワンマンライブ。アンコール3曲を含めた全19曲、約1時間40分の中に、ダンスパートや新衣装の披露などファン垂涎の演出をふんだんに盛り込み、8人で作