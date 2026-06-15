テレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」が１３日に放送され、松岡昌宏、博多華丸・大吉の博多大吉がＭＣを務めた。この日のゲストは、元モーニング娘。の市井紗耶香。約２年でのモー娘。卒業について聞かれると、市井は「出し切った感みたいな。ものすごく凝縮した２年間を過ごさせてもらったんですけど。青春っていうものを、たぶん味わってみたいなところがあって。家に帰りたくなっちゃったんですよ。一人暮