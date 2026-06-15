15日は2カ月に一度の年金支給日です。ただ、物価高が続く中で素直に喜べないという街の声も聞こえてきます。そうした中、年金を狙った詐欺が急増しています。番組は不審な電話がかかってきたという人を取材しました。東京・板橋区にある金融機関。15日は2カ月に一度の年金支給日です。年金の支給額は6月からアップします。例えば、年金を満額で受け取っていた場合、国民年金はプラス1300円、厚生年金はプラス4495円それぞれ増額さ