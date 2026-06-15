お気に入りのぬいぐるみと出かけたり、写真を撮ったりして楽しむ「ぬい活」が今人気を集めています。そんなぬいぐるみの文化を取り入れたユニークなイベント「ぬいぐるみのお泊り会」が新潟市で開かれました。密着取材してきました。 ◆歴史博物館で初めての「ぬいぐるみお泊り会」 ＜子ども＞「いってらっしゃい楽しんできてね……」大好きなぬいぐるみと、ちょっぴり離れてすごす夜。今、お気に入りのぬいぐるみ