Nakamura Hakが、6月13日に配信した『2nd Online-Live 「境界」』のアーカイブ映像を期間限定で本日公開した。 （関連：Nakamura Hakが鳴らす、誰の色にも染められない自分だけの“白”生身の歌声とギター1本で静寂を割いた初ライブ） 同公演は、KBXがクリエイティブディレクターとしてコンセプトを設計。四方を巨大なLEDに囲まれた都内某地下にあるスタジオ『BLACKBOX³』で事前収録した映像を配信