女王蜂が、単独公演『蜂月蜂日～サスペンス～』を8月8日にZepp Haneda (TOKYO)にて開催する。 （関連：女王蜂を見せる――ミニマリズムを突き詰めた究極のステージ単独公演『強火』に貫かれた美学のすべて） 本公演は、女王蜂が毎年8月8日に開催している恒例の単独公演。本日6月15日より、公式ファンクラブ『CLUB OF qb』にて先行チケットの受付が開始となった。 なお女王蜂は、4月より『