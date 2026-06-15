Rin音、Akusa、クボタカイが、ニューEP『HATAKE』を7月8日にリリースする。 （関連：Rin音、リアルとファンタジーが入り交じった世界観を表現『haunted house』ツアーファイナルをレポート） 本作には、6月3日にリリースされた3名による「マチウケ」や「サニーレタス」のほか、Rin音とクボタカイによる「三軒目の本音」、Rin音とAkusaによる「トトノウ」の4曲が収録される。