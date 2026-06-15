アーティスト、石村嘉成さんの半生を描いた映画「青いライオン」の鑑賞会と、父親の和徳さんの講演会がおととい（6月13日）、香川県観音寺市で開かれました。 【写真を見る】「知識ある愛」をアーティスト・石村嘉成さんの半生を描いた映画 “青いライオン” の鑑賞会と父親の講演会【香川】 映画の鑑賞会にあわせて行われた舞台挨拶です。 （アーティスト石村嘉成さん）「きょうはお忙しい中にもかかわ