藤井 風とのツーショットを、谷中敦（東京スカパラダイスオーケストラ）、俳優の渡辺謙がそれぞれのInstagramにアップしている。 （関連：【画像あり】大きな薔薇の花束を嬉しそうに持つ藤井 風） 藤井は、国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）にて主要6部門の一つである「最優秀アルバム賞」を『Prema』で受賞し、計4冠を獲得した。 東京スカパラダイスオーケストラは、Grand Ceremonyにてス