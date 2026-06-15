妻の両腕をつかむなどの暴行を加え、けがをさせたとして、逮捕、送検されたプロラグビー選手が不起訴となりました。 【写真を見る】妻への傷害容疑で逮捕･送検されたラグビー選手 不起訴処分 チームは契約継続を発表 三重･津地検 きょう付けで不起訴となったのは、ラグビーリーグワンの三重ホンダヒートに所属する ホゼア・トレバー・トゥオロ・チャールズ選手です。 警察によ