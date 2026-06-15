（台北中央社）台湾では梅雨を迎えており、今月初めから広範囲で雨が降り続いている。経済部（経済省）水利署によれば、4日から15日午前までの雨により、台湾全土の主要ダムには合わせて約5億9000万トンの水が流入する見込み。約4億5000トンがすでに貯水池に流入した。水不足が懸念されていた南部の各ダムでも貯水率が回復し、15日午後2時現在、南部で最大の曽文ダム（南部・嘉義県）は10日の16.9％から30.4％にまで上昇した。北部