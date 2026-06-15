HEAVEN Japanは6月5日、ビスチェ風ブラ「ビスチェリーナ」の新デザイン・レッドを、自社オンラインショップにて販売開始しました。■長めのボーンでバスト位置をしっかりキープ「ビスチェリーナ」は、ビスチェのようなセミロング丈と脇高設計が特徴。トップとアンダーにしっかり差がついたシルエットを作ることに特化したブラとなっています。新デザインでは、セミロング丈にくわえ、長めのボーンを採用。全サイズにおいてボーンを