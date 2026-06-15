大阪・中崎町の「抹茶きぶん」では6月19日と27日、同店の商品「抹茶と黒豆のフィナンシェ」と、抹茶スイーツブランドのMAMIDORI（マミドリ）のオンライン限定商品「MAMIDORIマドレーヌ」の特別販売会を、店頭にて開催します。■「MAMIDORIマドレーヌ」と「抹茶と黒豆のフィナンシェ」を出来たてで提供同企画は、2商品を特別に“出来立て”で提供するコラボレーションイベントです。当日は、MAMIDORIが手掛ける「大福」や「マカロン