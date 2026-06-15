サッカー元日本代表の柿谷曜一朗の妻で、タレントの丸高愛実は6月10日、Instagramを更新。「#夫婦トレーニング」と題した動画を公開した。 【画像】久保建英の“超ショート丈”パンツにチーム公式SNSもツッコミ「センスいいw」「鈴木優磨専用では？」と反響 「一生ふざけてまっす」とコメントを添えて丸高が公開したのは、両手を振るコミカルな動きから始まるアクロバティック動画だ。丸高が呼