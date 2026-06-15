ランジェリーブランドのaimerfeel（エメフィール）を展開するソックコウベはこのほど、“盛れるブラトップ”シリーズのインナー3種において2026年新カラーを発売しました。■「超盛ブラ」の機能搭載のインナーにオレンジ＆スモーキーブルーが追加「フロントホック ブラトップ ノンワイヤー 超盛ブラ」は、「超盛ブラ」の機能を、そのままキャミソールに落とし込んだ、ショート丈のブラトップです。背中開きの洋服やシアーシャツの