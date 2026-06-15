【やせ習慣】ダイエットは停滞期に挫折しがち！がんばりすぎず基本ルールを守るだけ【ビフォーアフター】体の厚みが変わった！半年で10kgの減量に大成功「もう一生やせられない」と諦めていたエッセイマンガ家・うだひろえさん。書籍企画をきっかけに、ダイエットコーチ・野上さんの「3カ月で痩せる仕組みが身につく」メソッドに出会い、1カ月で5kgの減量に成功します。ところがその後、体重が動かなくなる“停滞期”が訪れました