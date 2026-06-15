インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japanは、本格的な夏を前に、トレンドの「夏デニム」を取り入れた最旬コーデと、Qoo10における「デニム」の人気販売数TOP5*を発表しました。■暑い夏も快適におしゃれを楽しむ！今こそ「夏デニム」の出番カジュアルコーデの王道としても人気のデニムですが、この夏は薄手で涼しいライトデニムや、接触冷感素材など、暑い時期でも快適に過ごせるアイテムが続々と登場