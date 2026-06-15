警察によりますと、きょう午前１０時３０分ごろ、山形県高畠町の工場内で労災事故がありました。 福島県に住む会社員の男性（５４）が穴開け加工する機械「ボール盤」を使い、スチール製の板に開いた穴の整形作業をしていたところ、ボール盤のドリル部分に軍手と共に右手が巻き込まれたということです。 男性の隣で作業していた同僚が１１９番通報しました。 この事故で、男性は右手に大けがをしました。 警