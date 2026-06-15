Fun Standardが展開するインナーブランド「moophem（ムーフェム）」はこのほど、通気性と吸汗速乾性に優れたシームレスナイトブラ「Smooré（スムーレ）」をAmazonにて販売開始しました。同商品は、平年以上の暑さが予想される2026年の夏を快適に、「ブラの中の熱気とベタつき」から解放するノンワイヤーの涼しいシームレスブラ。吸汗速乾性と優れた伸縮性で、一日中快適な着け心地をサポートします。これに伴い、2026年6月6日