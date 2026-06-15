エイコーは、「Seria」をはじめとする100円ショップにて、【パペットスンスン】のエイコーオリジナル商品「インテリアミニフィギュア」を発売します。■【パペットスンスン】とは6才のパペット。日々の出来事をムービーやイラストにしている。SNSの総フォロワー数は350万人を超え、地上波でのショートムービー放送や冠ラジオレギュラー番組など幅広く活動している。パペットの国＜トゥー