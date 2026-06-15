現地６月14日にダラスで行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、日本代表は強豪オランダとで対戦。ニ度のビハインドを追いつき、２−２のドローに持ち込んだ。とりわけ前半はボールを支配され、押し込まれていたが、DFの渡辺剛は「自分たちは、やらせている感覚だったので。全然怖くなかった」という。 「体力が残っていたし、そこから逆にカウンターを刺すだけの力もあった」ため、ハーフタイムに