長崎市の学童保育施設の送迎バスの中で、女児のスカート内を撮影したとして無職(66)の男が逮捕されました。 男は「撮影したことに間違いありません」と容疑を認めています。 逮捕されたのは、長崎市戸町の無職 谷口 清人容疑者(66)です。 警察によりますと、谷口容疑者は、ことし4月、長崎市の学童保育施設の送迎バスの車内で、女児2人のスカートの中をスマートフォンで撮影した疑いです。 谷口容疑者は