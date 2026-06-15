※詳しくは動画をご覧ください 今月、設立70年の節目を迎える「長崎被災協(＝長崎原爆被災者協議会)」。 事務所の展示コーナーのリニューアル作業を進めています。 長崎被災協は長年、原爆の恐ろしさを伝える展示をしてきましたが、今月23日に設立70年を迎えるのに合わせて、「被爆者の歩み」を紹介する内容に更新することになりました。 23日(火)までに作業を終える予定です。