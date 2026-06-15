県議会が15日に開会し、総額約698億円の一般会計補正予算案などが提案されました。 ことし2月の県知事選挙で、平田知事が訴えた肝いりの政策が盛り込まれています。 （平田 知事） 「本県が、日本の造船産業をけん引する拠点となるよう。県内企業のサプライチェーンの強靭化や受注拡大、人材確保・育成などへの支援に対して、スピード感を持って取り組んでいきたい」 平田知事が提案した一般会計補