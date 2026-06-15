（浅本町長）『まだまだ喫緊の課題がたくさん残っております。町長選にはまた立候補させていただきまして3期目を目指して頑張っていこうと思います。まだまだもう1期は汗をかきながら頑張っていきたい』これは、15日に開かれた平生町議会の一般質問で議員の質問に対し、答えたものです。浅本邦裕町長は平生町出身の69歳。国鉄職員を経て旧自治省に入り2015年に総務省を退職。8年前の町長選挙に初当選し現在2期目です。これまでに子