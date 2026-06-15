山口県出身でB1リーグに所属するプロ選手によるバスケットボール教室がおととい（13日）山口市で開かれました。山口市の維新大晃アリーナで開かれたバスケ教室。講師を務めたのはいずれも下関市出身でB1リーグ・三遠ネオフェニックスに所属する佐々木隆成選手とB1リーグ・茨城ロボッツに所属する中村功平選手です。会場には、県内各地からバスケットボールに打ち込む中学生と高校生あわせて10